Гусев спрогнозировал, кто может стать чемпионом РПЛ Спортивный комментатор Гусев: чемпионом РПЛ может стать «Динамо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Гусев

Чемпионом Российской премьер-лиги может стать футбольный клуб «Динамо», считает спортивный комментатор Виктор Гусев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сам лично болеет за эту команду. Кроме того, Гусеву также импонирует тренер «Динамо» Марцел Личка. Среди трех лидеров — «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» — именно последние демонстрируют большую волю и желание к победе.

У всех трех претендентов на чемпионство далеко не чемпионская игра, есть проблемы в защите, и во вратарской линии, будущий чемпион не без греха. Но мне очень импонирует главный тренер «Динамо» Марцел Личка, как человек, и как тренер. При всех недостатках тройки лидеров, «Динамо» демонстрирует большую волю и желание к победе, это показали последние матчи моей любимой команды, — пояснил Гусев.

По словам комментатора, делать прогнозы пока рано: на турнире может произойти все, что угодно. Он отметил, что многое будет зависеть от предпоследнего тура. У лидеров чемпионата амбициозные соперники, которым нужно решить многие личные задачи, в том числе и по сохранению места в РПЛ.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее пообещал оставить без бонусов игроков ФК «Зенит» после поражения в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА. Также главному тренеру команды Сергею Семаку пригрозили увольнением.