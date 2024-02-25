Определился победитель Кубка английской лиги по футболу Футбольный клуб «Ливерпуль» в десятый раз завоевал Кубок английской лиги

Фото: IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press

Футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал победителем финала Кубка английской лиги. Этот титул является десятым в истории команды. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. При этом на 60-й минуте встречи защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отправил мяч в ворота соперника, но гол отменили после использования системы видеоассистента по причине офсайда. В дополнительное время все тот же ван Дейк принес команде победу, забив гол на 118-й минуте.

«Ливерпуль» установил рекорд по победам в Кубке английской лиги. Кроме того, это восьмой трофей под руководством тренера Юргена Клоппа. Известно, что немецкий специалист покинет клуб по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что товарищеский футбольный матч между Аргентиной и Нигерией, который должен был пройти в Китае, отменили из-за скандала с Лионелем Месси. Причиной стало отсутствие нападающего на поле во время встречи его команды «Интер Майами» со сборной Гонконга.

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