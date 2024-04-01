Сын Аршавина забил красивый мяч на детском турнире Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового на детском футбольном турнире

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Сын экс-футболиста сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Арсений забил гол прямым ударом с углового, передает официальный Telegram-канал Академии «Спартак» по футболу имени Федора Черенкова. Технически сложный удар юный спортсмен исполнил на Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева.

Сухой лист Аршавина. Арсений эффектно закрутил мяч в ворота с углового в стартовом матче турнира на призы О. И. Романцева! — подписали публикацию.

11-летний сын Аршавина играет в системе московского клуба «Спартак» с 2020 года. Гол с углового он забил в матче против команды «Виста Джуниор» из Геленджика. В итоге встреча завершилась со счетом 14:1 в пользу столичных футболистов.

Ранее сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Команда сыграет на международном турнире в четвертый раз подряд. Встреча прошла в польском Вроцлаве.

До этого сборная Грузии обошла команду Греции в финальном матче плей-офф и впервые в истории получила право принять участие в чемпионате Европы. Встреча прошла в Тбилиси. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.