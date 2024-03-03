Девушка Роналду проговорилась о его скором завершении карьеры Девушка Роналду сообщила о его планах завершить карьеру в течение двух лет

Фото: Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может завершить карьеру в течение двух лет, заявила его девушка Джорджина Родригес. Модель в ходе парижской Недели моды допустила, что 39-летний Роналду прекратит играть уже через год, пишет «Спорт-Экспресс».

Еще год. Затем — все. Может быть, два, я не знаю, — сказала Родригес.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» с января 2023 года играет за «Аль-Наср», в текущем сезоне Роналду провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и сделал 11 голевых передач. Перед этим португальский футболист играл за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», а также «Реал» и «Спортинг».

The Telegraph сообщало, что Роналду проверят после непристойного жеста, который форвард «Аль-Насры» показал после победы в матче 21-го тура чемпиона Саудовской Аравии с «Аль-Шабабой». По данным издания, таким образом Роналду мог отреагировать на скандирование болельщиками команды соперников имени аргентинского футболиста Лионеля Месси. Саудовская федерация футбола начала расследование.

Ранее на матче «Валенсии» с «Реалом» 27-го тура чемпионата Испании судья дал финальный свисток за несколько секунд до того, как полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем забил гол, который не засчитали. В «Реале» назвали решение арбитра беспрецедентным, заявив, что он помешал команде одержать победу. Игра в Валенсии закончилась вничью, со счетом 2:2.