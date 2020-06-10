Экс-директор «Енисея» сравнил Аленичева с Ефремовым, тренер ему ответил

Бывший директор футбольного клуба «Енисей» Денис Петровский сравнил cитуацию экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева с ездой в нетрезвом виде со случаем актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП. Петровский заявил, что специалист также любил выпить.
Можно ведь вспомнить историю, как он отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулем ГИБДД первым делом как раз, позвонил сотрудникам клуба — на место приехал зам директора по фин-правовым вопросам, но к этому моменту Дмитрий Анатольевич отказался от освидетельствования. Как вы думаете, почему? Cо слов моего коллеги, наш тренер был, мягко говоря, не в состоянии, — написал Петровский на своей странице в
По словам Петровского, первым делом тренер выступил в прессе обвинив руководство клуба, что подстроили ситуацию. Экс-директор добавил, что Дмитрий Анатольевич настолько расслабился, что позволял себе отдыхать у всех на виду в публичных местах, употребляя разные напитки: «Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть».
Петровский заявил, что сейчас, «после истории с Ефремовым, эту ситуацию общественность бы иначе расценила, а тогда все были уверены в происках руководства клуба».
Тренер Аленичев ответил Петровскому
Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал Александр Тарханов, писалNEWS.ru.
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