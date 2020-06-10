Экс-директор «Енисея» сравнил Аленичева с Ефремовым, тренер ему ответил

https://static.news.ru/photo/8683ae0e-ab1a-11ea-a15d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Аленичев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший директор футбольного клуба «Енисей» Денис Петровский сравнил cитуацию экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева с ездой в нетрезвом виде со случаем актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП. Петровский заявил, что специалист также любил выпить.

Можно ведь вспомнить историю, как он отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулем ГИБДД первым делом как раз, позвонил сотрудникам клуба — на место приехал зам директора по фин-правовым вопросам, но к этому моменту Дмитрий Анатольевич отказался от освидетельствования. Как вы думаете, почему? Cо слов моего коллеги, наш тренер был, мягко говоря, не в состоянии, — написал Петровский на своей странице в Facebook .

По словам Петровского, первым делом тренер выступил в прессе обвинив руководство клуба, что подстроили ситуацию. Экс-директор добавил, что Дмитрий Анатольевич настолько расслабился, что позволял себе отдыхать у всех на виду в публичных местах, употребляя разные напитки: «Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть».

Петровский заявил, что сейчас, «после истории с Ефремовым, эту ситуацию общественность бы иначе расценила, а тогда все были уверены в происках руководства клуба».

Тренер Аленичев ответил Петровскому заявив "Спорт-Экспрессу«, что его выгнали за дискредитацию клуба путём создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Аленичев возглавлял «Енисей» с 2017 по 2019 год.

Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал Александр Тарханов, писалNEWS.ru.