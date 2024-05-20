Профессиональный спорт — это не только победы, известность и большие деньги. Некоторые атлеты, добившиеся серьезных успехов, не проходят испытание славой и с пьедестала «летят в бездну». О разрушенных карьерах талантливых спортсменов — в материале NEWS.ru.
Джо Мерфи был первым номером драфта НХЛ
Канадский форвард Джо Мерфи с детства считался суперталантливым игроком. На драфте НХЛ 1986 года он был выбран под первым номером командой «Детройт Ред Уингс». В составе этого клуба Мерфи не удалось по-настоящему себя проявить. Нападающего обменяли в «Эдмонтон Ойлерс», где он провел несколько хороших сезонов и в 1990 году в возрасте 22 лет завоевал Кубок Стэнли.
Мерфи играл в НХЛ до 33 лет, сменил несколько команд и заработал за карьеру более $15 млн. Однако его судьба сложилась драматически. В 2018 году Мерфи разыскали журналисты телеканала TSN и выяснили, что бывшая звезда НХЛ потерял все деньги и кочует по приютам.
По словам Мерфи, от страдал от наркотической зависимости и неудачно играл на бирже. Канадец заявил, что его проблемы были связаны с многочисленными травмами головы, полученными во время матчей. Он отметил, что был вынужден рано завершить карьеру из-за последствий нескольких сотрясений мозга. После 2018-го Мерфи не давал интервью СМИ, в том числе североамериканским.
Себастьяна Дайслера считали главной звездой немецкого футбола
Себастьян Дайслер, воспитанник менхенгладбахской «Боруссии», в 1999 году перешел в «Герту». Затем он получил приглашение в сборную Германии и стал звездой немецкого футбола. Дайслера считали главным талантом поколения, несмотря на то что он играл в одно время с Михаэлем Баллаком и Мирославом Клозе. В 2002 году атакующего полузащитника пригласили в мюнхенскую «Баварию», но впоследствии его карьера пошла на спад.
Дайслера мучали травмы и психологические проблемы. У него не складывались и отношения с одноклубниками, которых возмущала высокая зарплата эпизодически появлявшегося на поле футболиста. Атакующий хавбек повесил бутсы на гвоздь в 2007 году в возрасте 27 лет. По окончании карьеры Дайслер написал автобиографию, в которой рассказал о том, как был несчастлив в «Баварии», лечился от депрессии в стационаре психиатрической клиники и поборол рак. Карьера суперталантливого игрока не сложилась, однако он смог начать нормальную жизнь после ухода из футбола.
Карьеру Ларри Сандерса разрушили наркотики
Ларри Сандерс, гигантский форвард ростом 211 сантиметров, был одним из самых талантливых игроков в американском студенческом баскетболе. В 2010 году он был выбран под 15-м номером на драфте НБА командой «Милуоки Бакс». Сандерс начал полноценно выступать за команду в 2011 году, а по итогам сезона-2012/13 вошел в тройку самых прогрессирующих баскетболистов Ассоциации.
После этого форвард получил четырехлетний контракт на сумму в $44 млн. Тем не менее Сандерс не смог справиться со свалившимися на него большими деньгами. В декабре 2013-го он пропустил 25 матчей из-за травмы большого пальца, полученного в драке с посетителями ночного клуба. Затем НБА дважды дисквалифицировала его за употребление марихуаны. В начале 2015-го «Милуоки» досрочно расторг контракт с баскетболистом.
Два года спустя Сандерс попробовал реанимировать карьеру в «Кливленд Кавальерс», но провел за новую команду всего пять матчей. С 2017-го некогда таланливый баскетболист не является профессиональным спортсменом и пытается найти себя в других областях.
Футболист Александр Ильин устроил смертельное ДТП
Путь полузащитника Александра Ильина в футболе начался в академии «Спартака». В 2010-м он выиграл с красно-белыми молодежное первенство, но москвичи расторгли с ним контракт. Футболист на правах свободного агента присоединился к московскому «Динамо». Ильин считался перспективным игроком. В возрасте 18 лет он дебютировал в РПЛ за бело-голубых, хавбека вызывали в юношеские сборные России U-17 и U-18.
Ильину не удалось сходу закрепиться в составе «Динамо». Клуб отправил его сначала в аренду в ФК «Сахалин», а затем в петербургское «Динамо».
В сентябре 2015 года Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Ленинградской области. В результате автокатастрофы погибли два человека, сам игрок практически не пострадал. Суд приговорил 22-летнего футболиста к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. После освобождения из колонии Ильин пытался возобновить профессиональную карьеру. Последним клубом полузащитника было подмосковное «Знамя Труда», который он покинул в 2022 году.
«Когда я с ним работал, никаких нарушений режима за ним не наблюдалось. При мне он перешел в „Динамо“. В 2011 году я вернулся в дубль, и мы его взяли из „Спартака“. Он был умным футболистом, перспективным — я таких люблю», — рассказывал «Чемпионату» бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин.
Карьеру хоккеиста Вязьмикина сломал алкоголь
Форвард дебютировал в основном составе ЦСКА в возрасте 17 лет и быстро закрепился в команде. На молодежном чемпионате мира — 1986 Вязьмикин вместе со сборной СССР завоевал золотые медали. Он стал одним из самых результативных игроков турнира и вошел в символическую сборную. На ЧМ его заметили селекционеры из НХЛ, и в 1990 году форвард отправился в «Эдмонтон Ойлерс».
Тем не менее Вязьмикину не удалось выиграть конкуренцию в одном из лучших клубов лиги. Советский хоккеист провел всего четыре матча в НХЛ. После Северной Америки Вязьмикин несколько лет играл в Европе, затем вернулся в Россию. Он выступал непродолжительное время за ЦСКА и «Северсталь» и завершил карьеру в 33 года. С юных лет хоккеист страдал от алкогольной зависимости, из-за чего его в конце 1980-х отчислили из ЦСКА. Вязьмикин умер в возрасте 43 лет от рака горла.
«Если бы Вязьмикин не сидел на стакане, хоккей получил бы выдающегося игрока. Но парень бесхарактерный, с ленцой. После убийства старшего брата запил. Да так, что все в ужасе были», — рассказал скаут ЦСКА Борис Шагас в интервью «Спорт-Экспрессу».
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.
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