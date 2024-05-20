С пьедестала прямо в бездну: как профессиональный спорт ломает жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Профессиональный спорт — это не только победы, известность и большие деньги. Некоторые атлеты, добившиеся серьезных успехов, не проходят испытание славой и с пьедестала «летят в бездну». О разрушенных карьерах талантливых спортсменов — в материале NEWS.ru.

Джо Мерфи был первым номером драфта НХЛ

Канадский форвард Джо Мерфи с детства считался суперталантливым игроком. На драфте НХЛ 1986 года он был выбран под первым номером командой «Детройт Ред Уингс». В составе этого клуба Мерфи не удалось по-настоящему себя проявить. Нападающего обменяли в «Эдмонтон Ойлерс», где он провел несколько хороших сезонов и в 1990 году в возрасте 22 лет завоевал Кубок Стэнли.

Мерфи играл в НХЛ до 33 лет, сменил несколько команд и заработал за карьеру более $15 млн. Однако его судьба сложилась драматически. В 2018 году Мерфи разыскали журналисты телеканала TSN и выяснили, что бывшая звезда НХЛ потерял все деньги и кочует по приютам.

По словам Мерфи, от страдал от наркотической зависимости и неудачно играл на бирже. Канадец заявил, что его проблемы были связаны с многочисленными травмами головы, полученными во время матчей. Он отметил, что был вынужден рано завершить карьеру из-за последствий нескольких сотрясений мозга. После 2018-го Мерфи не давал интервью СМИ, в том числе североамериканским.

Фото: AP Photo/Mike Fisher/ТАСС Джо Мерфи

Себастьяна Дайслера считали главной звездой немецкого футбола

Себастьян Дайслер, воспитанник менхенгладбахской «Боруссии», в 1999 году перешел в «Герту». Затем он получил приглашение в сборную Германии и стал звездой немецкого футбола. Дайслера считали главным талантом поколения, несмотря на то что он играл в одно время с Михаэлем Баллаком и Мирославом Клозе. В 2002 году атакующего полузащитника пригласили в мюнхенскую «Баварию», но впоследствии его карьера пошла на спад.

Дайслера мучали травмы и психологические проблемы. У него не складывались и отношения с одноклубниками, которых возмущала высокая зарплата эпизодически появлявшегося на поле футболиста. Атакующий хавбек повесил бутсы на гвоздь в 2007 году в возрасте 27 лет. По окончании карьеры Дайслер написал автобиографию, в которой рассказал о том, как был несчастлив в «Баварии», лечился от депрессии в стационаре психиатрической клиники и поборол рак. Карьера суперталантливого игрока не сложилась, однако он смог начать нормальную жизнь после ухода из футбола.

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Себастьян Дайслер

Карьеру Ларри Сандерса разрушили наркотики

Ларри Сандерс, гигантский форвард ростом 211 сантиметров, был одним из самых талантливых игроков в американском студенческом баскетболе. В 2010 году он был выбран под 15-м номером на драфте НБА командой «Милуоки Бакс». Сандерс начал полноценно выступать за команду в 2011 году, а по итогам сезона-2012/13 вошел в тройку самых прогрессирующих баскетболистов Ассоциации.

После этого форвард получил четырехлетний контракт на сумму в $44 млн. Тем не менее Сандерс не смог справиться со свалившимися на него большими деньгами. В декабре 2013-го он пропустил 25 матчей из-за травмы большого пальца, полученного в драке с посетителями ночного клуба. Затем НБА дважды дисквалифицировала его за употребление марихуаны. В начале 2015-го «Милуоки» досрочно расторг контракт с баскетболистом.

Два года спустя Сандерс попробовал реанимировать карьеру в «Кливленд Кавальерс», но провел за новую команду всего пять матчей. С 2017-го некогда таланливый баскетболист не является профессиональным спортсменом и пытается найти себя в других областях.

Фото: Nikki Boertman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ларри Сандерс (слева)

Футболист Александр Ильин устроил смертельное ДТП

Путь полузащитника Александра Ильина в футболе начался в академии «Спартака». В 2010-м он выиграл с красно-белыми молодежное первенство, но москвичи расторгли с ним контракт. Футболист на правах свободного агента присоединился к московскому «Динамо». Ильин считался перспективным игроком. В возрасте 18 лет он дебютировал в РПЛ за бело-голубых, хавбека вызывали в юношеские сборные России U-17 и U-18.

Ильину не удалось сходу закрепиться в составе «Динамо». Клуб отправил его сначала в аренду в ФК «Сахалин», а затем в петербургское «Динамо».

В сентябре 2015 года Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Ленинградской области. В результате автокатастрофы погибли два человека, сам игрок практически не пострадал. Суд приговорил 22-летнего футболиста к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. После освобождения из колонии Ильин пытался возобновить профессиональную карьеру. Последним клубом полузащитника было подмосковное «Знамя Труда», который он покинул в 2022 году.

«Когда я с ним работал, никаких нарушений режима за ним не наблюдалось. При мне он перешел в „Динамо“. В 2011 году я вернулся в дубль, и мы его взяли из „Спартака“. Он был умным футболистом, перспективным — я таких люблю», — рассказывал «Чемпионату» бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин.

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Александр Ильин (в центре)

Карьеру хоккеиста Вязьмикина сломал алкоголь

Форвард дебютировал в основном составе ЦСКА в возрасте 17 лет и быстро закрепился в команде. На молодежном чемпионате мира — 1986 Вязьмикин вместе со сборной СССР завоевал золотые медали. Он стал одним из самых результативных игроков турнира и вошел в символическую сборную. На ЧМ его заметили селекционеры из НХЛ, и в 1990 году форвард отправился в «Эдмонтон Ойлерс».

Тем не менее Вязьмикину не удалось выиграть конкуренцию в одном из лучших клубов лиги. Советский хоккеист провел всего четыре матча в НХЛ. После Северной Америки Вязьмикин несколько лет играл в Европе, затем вернулся в Россию. Он выступал непродолжительное время за ЦСКА и «Северсталь» и завершил карьеру в 33 года. С юных лет хоккеист страдал от алкогольной зависимости, из-за чего его в конце 1980-х отчислили из ЦСКА. Вязьмикин умер в возрасте 43 лет от рака горла.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Нападающий клуба ЦСКА Игорь Вязьмикин (справа) в матче чемпионата СССР

«Если бы Вязьмикин не сидел на стакане, хоккей получил бы выдающегося игрока. Но парень бесхарактерный, с ленцой. После убийства старшего брата запил. Да так, что все в ужасе были», — рассказал скаут ЦСКА Борис Шагас в интервью «Спорт-Экспрессу».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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