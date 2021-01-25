Чорлука выложил шуточный пост про Модрича

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Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в социальной сети подшутил над соотечественником и полузащитником «Реала» Лукой Модричем.

Так, Модрич выложил фото после победы над «Алавесом» (4:1) и написал: «Возвращаемся на победный путь!». В качестве ответа Чорлука предложил игроку перебраться в Россию.

Переходи в «Локомотив», — написал Чорлука в социальной сети.

Известно, что контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Руководство клуба может продлить соглашение.

Ранее NEWS.ru писал, что первая тренировка футболиста Александра Кокорина в составе итальянской «Фиорентины» состоится 26 января. Об этом заявил журналист Николо Скира.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».