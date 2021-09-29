Жить по средствам: взять кредит станет сложнее

Банк России наделят правом ограничивать кредиты с 2022 года. Соответствующий законопроект может быть принят в первом чтении уже в октябре. Ограничения коснутся необеспеченных потребительских займов, но не затронут ипотеку и автокредиты. Роста нелегального кредитования эксперты не опасаются, но предупреждают: число клиентов МФО однозначно продолжит расти. И это лишь усугубит проблему растущей закредитованности населения, с которой как раз и пытается бороться ЦБ. Плюс отсутствие денег добавит факторы отрицательного отбора на потребительском рынке.

Победить долги и инфляцию одним ударом

Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект о расширении полномочий Центробанка. Инициативу ЦБ уже оценили в правительстве РФ. Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, регулятор сможет либо лимитировать банкам выдачу займов населению, либо вовсе временно запретить это делать. Правда, речь идёт только о необеспеченных потребительских кредитах. Лимиты не будут распространяться на залоговые виды ссуд — ипотеку и автокредиты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Планируется установить максимально допустимую долю отдельных видов рискованных займов в общем объёме выдаваемых банком или МФО кредитов в течение квартала. Например, ссуд с высоким показателем долговой нагрузки заёмщика. Период введения таких ограничений будет определять совет директоров ЦБ в зависимости от ситуации на рынке.

Возможно, регулятор беспокоит растущая закредитованность населения. В августе банки выдали рекордную сумму кредитов наличными — почти 647 млрд рублей — на треть больше, чем в прошлом году. Россияне погружаются в долговую яму, инфляция увеличивается, а доходы населения если не падают, то практически не растут. Отдавать долги становится всё сложнее. К началу осени объём просроченной задолженности превысил 1 трлн рублей. Пока проблему прикрывает рекордный рост кредитного портфеля банков, но всё может резко измениться уже в будущем году. В ЦБ наверное это понимают и пытаются сыграть «на опережение», хотя и с очевидным опозданием.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал NEWS.ru, что у ЦБ достаточно рычагов регулирования кредитования, к примеру те же надбавки за риск, из-за которых некоторая часть людей просто отказывается от займов — слишком высокий процент. Если законопроект всё-таки примут, глобальных изменений за этим, скорее всего, не последует, считает эксперт.

Есть кредитные рейтинги, есть показатели и пределы долговой нагрузки. Гонка за прибылью для банков сейчас может окончиться плачевно, и после рекордных доходов в первой половине года все это прекрасно понимают, — подчеркнул Коган.

По словам эксперта, прибыль банковского сектора в этом году составит не менее 1,5 трлн рублей, рисковать дальнейшим благополучием на фоне надвигающегося кризиса никто, скорее всего, не будет. А приток клиентов в МФО продолжится в любом случае и неважно, дадут ли право ЦБ ограничивать кредиты или нет, считает Коган. Он связал это с ПДН (показатель долговой нагрузки) и низкими доходами населения, которые, в отличие от ВВП, так и не восстановились. Сегодня в микрофинансовые организации обращается каждый шестой экономически активный гражданин.

Нет денег — нет разумного потребления

С точки зрения общества идея ограничить кредиты вполне здравая, поделился своим мнением с NEWS.ru руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко. Но чем она опасна? Гражданам начнут отказывать в банках и, скорее всего, в микрофинансовых организациях, считает он.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Людям придётся задуматься о том, что делать с уже набранными долгами без возможности перекредитоваться, — подчеркнул Лашко

Однако займы пока позволяют россиянам компенсировать затяжное падение доходов (с 2014 года они сократились более чем на 10%). Ведь кредит — это во многом желание временно поддержать привычный уровень потребления, а для малообеспеченных категорий — возможность как-то приспособиться к рекордному за пять лет скачку цен. Фактически потребление стимулируется через кредиты, а не благодаря росту доходов граждан.

Но что будет, если предложение денег на рынке будет ограничено?

Это либо приведёт к новому витку сжатия спроса, что негативно отразится на всей экономике, либо заставит россиян активнее переходить на более дешёвые и низкокачественные продукты. А это, в свою очередь, может оказаться преградой на пути осознанного потребления, когда выбор делается в пользу качественных продуктов (произведённых из экологически чистого сырья, с использованием экологичной упаковки и т. п.) В итоге отсутствие средств может усилить и закрепить вредные привычки в потреблении, которые и без того трудно изжить.

Впрочем, всё это перспектива чуть более отдалённого будущего. А в ближайшее время мы, скорее всего, увидим растущий процент клиентов МФО, равно как и количество банкротств, которое сейчас увеличивается в геометрической прогрессии.