У россиян появилась возможность заработать больше на банковских вкладах

Аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский заявил, что ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, что окажет давление на чистую процентную маржу российских розничных банков в ближайшей перспективе. По мнению эксперта, перед тем как установить процентную ставку по вкладу, банк будет ориентироваться на конкурентную среду, баланс спроса и предложения, а также на ситуацию на финансовых рынках. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Известно, что во многих банках уже повысили ставку по вкладам. Показатель колеблется от 8% до 9,5%. В списке кредитных организаций оказались банки ВТБ, «Открытие», «Дом.РФ», Почта Банк и другие.

Ранее финансовые эксперты заявили, что российская валюта останется в текущих показателях относительно доллара и евро до конца года. Об этом сообщают «Известия». При этом на отрицательную динамику может повлиять очередная волна пандемии, а также завершение энергетического кризиса в мире.

В случае отсутствия каких-либо факторов ухудшения рубль к доллару будет колебаться на уровне 68–71 рубль, а к евро — на уровне 78–81 рубль. При этом специалисты также отмечают роль инвестиций в валютном рынке. В случае отказа от покупок гособлигаций США рубль заметно потеряет к рублю.