Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 мая 2026 года

28 мая — 148-й день 2026 года. Свой профессиональный праздник справляют SEO-оптимизаторы и пограничники. Православная церковь чтит святого Пахомия Великого. Объясняем, чем еще примечательна дата 28 мая: какие праздники приходятся на этот день, как связаны логисты и брюнетки, кого поздравить с днем ангела и что сулят поверья.

День брюнеток, пограничников и негабаритчиков — праздники 28 мая

28 мая в России свой праздник справляют представители самых разных профессий: от SEO-оптимизаторов, людей, которые продвигают сайты в поиске, до негабаритчиков — водителей, логистов, менеджеров и других сотрудников, что отвечают за перевозку нестандартных грузов. Еще один необычный праздник 28 мая в России — День брюнеток. Он появился в нулевые как альтернатива Дню блондинок.

Еще одно торжество, что выпало на 28 мая, — это День пограничника. Дата празднования этого события имеет историческое обоснование: 28 мая 1918 года, во время Гражданской войны, большевики учредили погранохрану. Военные, которые состоят в таких формированиях, следят за безопасностью государственной границы.

28 мая 2026 года на улицах пограничных городов можно увидеть показательные выступления, маршировки, шествия солдат. Интересно, что у пограничников некоторых стран СНГ сохранилась традиция отмечать этот праздник 28 мая. Так поступают военные в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане.

Международные праздники 28 мая 2026 года

Это еще не последний праздник 28 мая 2026 года. Что отмечают в эту дату иностранцы? Вот интересные события в других государствах:

День Вооруженных сил в Хорватии;

День флага на Филиппинах;

День падения военного режима в Эфиопии — в 1991 году оппозиция свергла Временный военно-административный совет этой страны;

День независимости в Азербайджане — азербайджанцы вспоминают, как они провозгласили независимость от России в 1918 году.

Пахом Бокогрей — народный праздник 28 мая

Продолжаем знакомиться с праздниками 28 мая 2026 года. Православные христиане в эту дату чтят память сразу двух святых. Один из них — египетский монах Пахомий Великий. В молодости он был язычником, военным. Во время одной из кампаний он познакомился с христианами и вскоре сам сменил религию. Пахомий известен как основатель одного из первых монастырей — так называемого киновия. По своему устройству это место напоминало коммуну.

РПЦ вспоминает и Пахомия Нерехтского — святого из Владимира. Он родился в семье верующих в начале XV века, с детства интересовался религией, в молодости постригся в монахи. А к концу жизни даже сам возглавил монастырь.

В народе считали, что 28 мая бывает теплым, погожим днем. Поэтому этот день славяне называли Пахом Бокогрей или Пахом Теплый. Они верили: в этот день нужно подготовиться к лету. Еще следовало заняться работой в поле. Как гласят поверья, сеять в эту дату можно было только пшеницу. Она якобы даст хороший урожай. А вот остальные зерновые погибнут.

Приметы на 28 мая: что сделать и от чего воздержаться

Крестьяне 28 мая молились Пахомию Великому о благополучии дома и семьи. Церковь поощряла благотворительность и помощь ближним в эту дату. Считалось, что святой наградит тех, кто проявит щедрость и угостит нищих. Крестьяне верили, что он может даже исполнить желание.

А теперь выясним, чем не рекомендуют заниматься приметы. По поверьям, 28 мая 2026 года нельзя:

шить — лишишь себя счастья;

убираться в доме, подметать и мыть полы — можно вымести из дома удачу;

вытираться полотенцем знакомых — получишь их проблемы;

выносить вечером мусор — в дом проникнет нечисть;

сообщать в разговорах свои планы на будущее — они точно не воплотятся в жизнь.

Какие еще приметы актуальны для 28 мая 2026 года? Вспомним некоторые поверья о природе и погоде:

утром небо окрасилось в багряный цвет — лето будет очень жарким, возможны пожары;

рябина обильно цветет — к жаре;

на небе появилась радуга — будет мало дождей;

солнечная погода сегодня сулит длинное и теплое лето.

Интересные факты о 28 мая

Мы изучили еще не все праздники 28 мая 2026 года. Рассказываем об исторических событиях, случившихся в эту дату:

1742 — в Лондоне впервые в мире соорудили крытый бассейн;

1812 — победой России завершилась очередная русско-турецкая война, по Бухарестскому договору нашей стране отошла Бессарабия;

1830 — в Америке выпущен закон об изгнании индейцев, по документу они даже лишались права на гражданство;

1831 — в Петербурге свои двери распахнул Румянцевский музей, одно из крупнейших собраний древностей в России (позднее перевезен в Москву, при советской власти ликвидирован, коллекции переданы в другие учреждения);

1858 — Китай подтвердил право России на Амурскую область;

1871 — во Франции пало революционное правительство — Парижская коммуна;

1987 — немецкий пилот-любитель Матиас Руст приземлился на своем самолете в центре Москвы.

СССР. Москва. Самолет «Сессна 172» «Скайхоук» пилота-любителя Матиаса Руста на Васильевском спуске Фото: ТАСС

Мы перечислили еще не все праздники 28 мая. Какие знаменитости появились на свет в эту дату? Жозеф Игнас Гильотен, французский революционер, по имени которого названо устройство для казней — гильотина; писатели Максимилиан Волошин, Владислав Ходасевич, Ольга Форш, актеры Кэри Маллиган и Андрей Панин, спортсмен Алексей Немов.

Именинники 28 мая

Вспоминаем, какой еще праздник приходится на 28 мая. Заглянем в святцы. С днем ангела поздравляем:

Анастасию;

Дмитрия;

Памфила;

Макара;

Пахома.

Мы рассказали, какие праздники приходятся на 28 мая 2026 года. В эту дату в России проходят торжественные мероприятия в честь пограничников. Церковь рекомендует помогать ближним, а по народным поверьям это хорошее время для того, чтобы посеять пшеницу.

