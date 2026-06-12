Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 июня 2026 года

12 июня становится 163-м по счету днем 2026 года. До наступления 2027 года остается подождать 202 дня. Сегодня будем отмечать День России, спасаться от змей, праздновать день рождения противогаза и гулять с воздушными шарами. Расскажем, какие еще праздники и исторические даты отмечают 12 июня 2026 года.

Почему праздник День России отмечается 12 июня

Современное название этот праздник получил два года назад, а ранее был известен как День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Его отмечают ежегодно 12 июня с 1992 года, поскольку именно в этот день в 1990 году произошло принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

К празднованию бывают приурочены вручения государственных наград, во всех регионах проходят различные торжественные мероприятия, для горожан устраивают выступления отечественных звезд и красочные салюты.

Народные и религиозные праздники в России 12 июня 2026 года

12 июня восточные христиане будут отмечать праздник памяти Исаакия Далматского. Согласно житию этого святого, он прославился благодаря тому, что в IV веке предсказал римскому императору Флавию Юлию Валенту поражение от армии царя Феодосия. Считается, что войска проиграли потому, что Флавий был ярым сторонником арианской ереси и борцом с христианством. Новый правитель, сменивший на престоле Флавия, внял предупреждениям монаха Исаакия, открыл храмы, а самого провидца назначил игуменом специально построенной для него обители.

На Руси 12 июня называли Змеиным праздником. Считалось, что в этот день происходят змеиные свадьбы, из-за чего пресмыкающиеся могут быть особенно агрессивны, нападать на человека и зверей без повода, а укусы их в этот день всегда смертельны. В лес и на луга в этот день ходить было запрещено.

12 июня Фото: NEWS.ru

Какие мирские праздники можно отметить 12 июня

В России и других странах мира 12 июня будут отмечать еще несколько праздников и значимых дат.

Одной из них считается Всемирный день борьбы с детским трудом. В большинстве европейских стран, в ряде азиатских, а также в России и странах Северной Америки детский труд давно запрещен. Разумной считается трудотерапия, когда ребята убирают классы в школах или проводят субботники на прилегающей территории. Кроме того, с определенного возраста дети могут выполнять посильную работу за определенную плату, однако такая практика строго регламентирована законодательством. Однако в ряде азиатских и африканских стран до сих пор детский труд никак не регламентируется, а малыши начинают работать на различных кустарных производствах буквально с пятилетнего возраста. Это не только лишает их полноценного детства, но и представляет опасность для их здоровья и жизни, поскольку условия труда не соответствуют элементарным нормам безопасности.

Если вашим малышам повезло и они не знают, что такое тяжелая работа, то сегодня можно сделать их еще немного счастливее, отметив вместе День гуляния с воздушным шариком. Даже один шарик на тонкой нитке может добавить ярких красок в жизнь не только вашей семьи, но и всех прохожих, которые будут радоваться вашим улыбкам.

Если дети в семье еще не появились, то влюбленная пара может отпраздновать 12 июня День красных роз. Если не брать в расчет тайный язык цветов, которым в совершенстве владели дамы и кавалеры в позапрошлом веке, то красные розы смело можно дарить по любому поводу.

Ну а гурманы могут отметить День печенья с арахисовым маслом. Не самое диетическое блюдо, зато очень вкусное.

Праздники 12 июня Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие исторические праздники отмечаем 12 июня 2026 года

12 июня 2026 года станет годовщиной для нескольких исторических праздников и памятных дат.

1844 год — в Вохонской волости пять поселений по указу императора Николая I были объединены в город Павловский Посад.

1849 год — американский изобретатель Льюис Хаслетт получил патент на средство для защиты легких с фильтром. Сегодня это изобретение известно во всем мире как противогаз.

1897 год — предприниматель из Швейцарии Карл Элзенер получил патент на многофункциональный армейский нож. Сегодня швейцарский нож популярен среди многих мужчин, далеких от военной сферы, благодаря своей универсальности.

1955 год — в Якутии было открыто месторождение алмазов на кимберлитовой трубке «Мир».

1963 год — в США состоялся премьерный показ костюмированной исторической ленты «Клеопатра», где главную роль исполнила Элизабет Тейлор.

1991 год — по итогам референдума, прошедшего в Северной столице, было принято решение вернуть Ленинграду историческое название — Санкт-Петербург.

Памятные даты 12 июня Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В этот день появились на свет:

1915 год — американский финансист, глава дома Рокфеллеров с 2004 года Дэвид Рокфеллер.

1924 год — 41-й президент США Джордж Буш — старший.

1929 год — узница фашистского концлагеря для евреев, автор знаменитого дневника, который охватывает период с 12 июня 1942-го по 1 августа 1944 года, Анна Франк.

1965 год — российский актер, известным по ролям в фильмах «Брат-2», «Богиня прайм-тайма», «Мой личный враг», «Звезда», Александр Дьяченко.

1981 год — супермодель, один из ангелов Victoria's Secret, лицо рекламной кампании Maybelline Адриана Лима.

Дни рождения 12 июня Фото: Matteo Rasero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1937 год — революционерка, сестра Владимира Ленина Мария Ульянова.

1937 год — по обвинению в измене Родине и подготовке терактов расстрелян герой Гражданской войны маршал СССР Михаил Тухачевский.

1997 год — советский бард, автор таких песен, как «До свидания, мальчики», «Надежды маленький оркестрик», «Ваше благородие, госпожа Удача», «Бери шинель, пошли домой», «Мы за ценой не постоим», «Капли датского короля», Булат Окуджава.

2023 год — политик, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Чем подкормить огурцы в июне, читайте на нашем сайте: поделились советами и рецептами удобрений.