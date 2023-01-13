«Известия»: подросткам с 14 лет будет проще устроиться на работу «Известия»: в Госдуме поддержали идею упростить трудоустройство подростков

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Госдума в феврале может принять законопроект депутатов «Единой России», который должен упростить оформление на работу подростков с 14 лет, пишут «Известия». Для заключения трудового договора им не потребуется согласие органов опеки и попечительства, а при его расторжении не потребуется обязательное согласование с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. Некоторые парламентарии предлагают законодательно ограничить время трудоустройства подростков летними каникулами, чтобы работа не пошла во вред учебе.

Комитет Госдумы по молодежной политике поддержал проект федерального закона и рекомендовал принять его в первом чтении, отметив, что ежегодно в России трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет, при этом 91% старшеклассников хотели бы подрабатывать во время летних каникул, что свидетельствует о востребованности и заинтересованности подростков в трудовой деятельности.

Между тем, согласно статистическим данным, 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32% по этой причине не нанимают подростков. Авторы законопроекта полагают, что в условиях санкционного давления работа позволит подростку не только поддерживать семью, но и воспитает чувство ответственности, а также позволит быстрее выбрать подходящую профессию. Новые нормы предлагается ввести в силу с 1 марта 2023 года.

Во фракции КПРФ отнеслись к инициативе скептически: член фракции Николай Арефьев отметил, что в России очень много безработных граждан, которые вполне могут занять все вакантные места, и использовать для этого детский труд необязательно. В свою очередь первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов полагает, что подростки должны работать только во время летних каникул, чтобы работа не мешала учебе.

Ранее идею трудоустройства подростков с 14 лет выдвинул прежний председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления на планерном заседании Государственной думы РФ. Он отметил, что молодым россиянам стоит дать возможность поработать в разных сферах, чтобы они поняли, чем должны заниматься. В нынешних же условиях непонятно, кто может сейчас рассказать молодёжи о разных профессиях, и найти наиболее подходящую профессию подростку удается не сразу.