Озвучена новая версия смерти Ленина Профессор Заславский: к смерти Ленина могла привести спинная сухотка

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Владимир Ленин

Ретроспективная диагностика указывает на то, что у революционера Владимира Ленина могла быть мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе, заявил специалист по лечению сифилиса, профессор Денис Заславский. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», это так называемая спинная сухотка. Выводы можно сделать по известным косвенным клиническим симптомам, но подтвердить лабораторно диагноз сейчас невозможно.

Лично моя гипотеза такова: у него был не сифилис головного мозга, а гумма — мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе. Так называемая спинная сухотка, — рассказал профессор.

Ученые до сих пор ведут споры о смерти лидера большевиков. Одни уверены, что к этому привел нейросифилис, другие уверены, что это случилось из-за атеросклероза. Чтобы разобраться в деле, специалисты изучают его мозг, хранящийся в Научном центре Неврологии. ДНК возбудителя болезни Treponema pallidum — нейросифилиса найти так и не удалось.

Ранее врач-гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал, что отчет немецкого невролога Оскара Фогта о состоянии мозга Ленина после смерти содержал выводы о гениальности вождя пролетариата, но не указывал на причину его смерти — нейросифилис. По его словам, мозг основателя Советского государства мог быть заразен, а артерии в нем вследствие заболевания выглядели как «шнуры».