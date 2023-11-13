Врач рассказал, что мозг Ленина мог быть заразным Врач Новоселов: из-за нейросифилиса мозг Ленина имел «шнуры» вместо сосудов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отчет немецкого невролога Оскара Фогта о состоянии мозга Ленина после смерти содержал выводы о гениальности вождя пролетариата, но не указывал на истинную причину его смерти — нейросифилис, рассказал врач-гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов. По его словам, мозг основателя Советского государства мог быть заразен, а артерии в нем вследствие заболевания выглядели как «шнуры».

Источник болезни — в данном случае это бледная спирохета — был уничтожен не полностью, так как процесс продолжал свой ход, поэтому вероятность заразности этого биологического материала была очень высокой, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что присутствовавший при вскрытии врач Николай Александрович Семашко описал мозг Ленина как особенный: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения и речи в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнурки. Стенки утолстились». По словам Новоселова, к такому эффекту привела низкая проходимость сосудов при нейросифилисе — гораздо ниже, чем при атеросклерозе.

Воспалительный процесс привел к тому, что сосуды стали шнурами. То есть при вскрытии врачи увидели разрушенный мозг, — резюмировал врач.

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