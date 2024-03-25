Церковные праздники в апреле 2024 года: Благовест, Лазарь, вербы и пост

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Календарь православных праздников на апрель 2024 года

Календарь церковных праздников пестрит наименованиями. Ежедневно христиане поминают кого-либо из мучеников, святителей, апостолов и других деятелей христианства. Но некоторые даты имеют особое значение и чтятся особенно высоко. О них и пойдет речь в этой статье. Мы расскажем о больших церковных праздниках в апреле 2024 года и уделим внимание постному питанию в этот период.

Апрельский календарь православных праздников: месяц Великого поста

Нельзя рассказать о церковных праздниках в апреле, не поговорив о Великом посте. В 2024 году весь апрель отведен для говения и подготовки к Пасхе. Поэтому и питание в течение месяца должно быть соответствующим.

Особенности рациона зависят от дня недели. В период с 1 по 28 апреля включительно говеющим предписаны:

сухоядение по понедельникам, средам и пятницам;

горячая пища без масла по вторникам и четвергам;

горячая пища на растительном масле (и небольшое количество вина по желанию) по выходным.

На это время приходится сразу три значительных праздника (о них мы поговорим далее). Так что дважды в месяц — 7 и 28 апреля — рацион можно разнообразить рыбой. А 27 апреля дозволено подать к столу рыбью икру.

А вот уже с 29 апреля начинается Страстная седмица. Последние апрельские дни стоит провести на холодной еде без масла.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Великий пост в апреле 2024 года

Вторая Родительская суббота Великого поста — церковный праздник 6 апреля

Итак, переходим к вопросу, какие церковные праздники справляются в апреле 2024 года. Мы неспроста начали разговор с говения. В текущем году на апрель пришлись сразу две из трех Великопостных родительских суббот. Одна из них, а именно суббота третьей седмицы Великого поста, выпадает на 6 апреля.

В Родительскую субботу необходимо отдать дань памяти покойным членам семьи и близким людям. Церковь рекомендует провести день в молитве. Стоит также отправиться в храм на пятничный парастас и субботнюю литургию. При желании можно оставить заупокойную записку, поставить свечу, пожертвовать на канун постные угощения. Подробно о традициях и датах Родительских суббот читайте в нашей статье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Родительская суббота Великого поста — церковный праздник 6 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы — церковный праздник 7 апреля

В начале апреля верующие справляют один из наиболее значимых церковных праздников. 7 апреля чествуется Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно относится к двунадесятым Богородичным празднествам и является непереходным (то есть имеет фиксированную дату).

Праздник служит напоминанием об одном из главных евангельских событий — получении Девой Марией вести о будущем рождении Иисуса Христа. Служители Церкви советуют провести этот день в молитве, присутствовать в храме. Не стоит с головой погружаться в быт, забывая о работе души. К столу можно подать рыбу. Других предписаний и запретов, связанных с праздником, Церковь не дает.

Согласно народным поверьям, на Благовещение нельзя:

работать;

копать землю;

заниматься рукоделием;

стричься;

брать или давать в долг;

ставить заборы.

Но стоит помнить, что эти и подобные суеверия идут вразрез с церковным учением.

К слову, напомним, что двунадесятые и великие православные праздники отмечаются не один день. Они «окольцовываются» днями предпразднства и отдания праздника. И как раз в день отдания Благовещения христиане чествуют Собор Архангела Гавриила — архангела, принесшего благую весть Пресвятой Деве.

Фото: Public domain/Wikimedia «Маэста», Дуччо (фрагмент): Гавриил является к Марии

Третья Родительская суббота Великого поста — церковный праздник 13 апреля

Как мы уже говорили, в перечне церковных праздников в апреле числится сразу две Родительские субботы. Вторая из них (и третья Великопостная) выпадает на 13 апреля. Вспоминая мертвых, нужно следовать церковным предписаниям, избегать шумных застолий и не поддаваться суевериям.

Похвала Пресвятой Богородицы — церковный праздник 20 апреля

Суббота пятой Великопостной недели — еще один церковный праздник. 20 апреля 2024 года совершается Суббота Акафиста, или Похвала Пресвятой Богородицы. На службах звучит молебное пение Божией Матери. Хвалебный гимн «Радуйся, Невесто неневестная» был сложен в VII веке нашей эры — в благодарность за спасение Константинополя от варварских племен.

Никаких строгих предписаний и запретов в церковный праздник 20 апреля нет. Достаточно молиться и посетить службу, на которой будет исполнен Акафист Пресвятой Богородице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Похвала Пресвятой Богородицы — церковный праздник 20 апреля

Лазарева суббота — церковный праздник 27 апреля

Еще один значимый церковный праздник приходится на 27 апреля 2024 года. На этот день выпадает Лазарева суббота. Празднество отсылает к событиям, описанным в Евангелии от Иоанна.

Живший в Вифании праведный Лазарь, которого сам Христос называл своим другом, скончался от тяжелой болезни. Иисус вернул его к жизни, подойдя к склепу и воскликнув: «Лазарь, выйди вон!» Чудесное воскрешение Лазаря прославило Иисуса в кругах иудеев. И именно оно послужило причиной, по которой противники Спасителя решили его казнить.

Согласно календарю православных праздников и церковным предписаниям, в Лазареву субботу можно:

освятить вербу в церкви;

подать к столу икру рыбы и небольшое количество вина;

провести скромное застолье в кругу семьи.

Следуя народным поверьям, «на Лазаря» запрещается заниматься бытом и рукоделием, сквернословить, скандалить, рыбачить, забивать скот, неумеренно веселиться. Церковь находит суевериям простое объяснение: все эти занятия отвлекают от молитвы и духовных трудов.

Фото: Public domain/Wikimedia «Воскрешение Лазаря». Фреска Джотто

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — церковный праздник 28 апреля

В наступившем году 28 апреля — церковный праздник, имеющий особенное значение. На эту дату приходится торжество Вход Господень в Иерусалим. В широких кругах его обыкновенно называют Вербным воскресеньем.

Согласно Священному Писанию, Иисус въехал в Иерусалим верхом на ослике. (В отличие от коня, ослик считался «животным мирного времени», он означал, что гость прибыл без злых намерений.) К тому времени весть о воскресении Лазаря уже получила широкое распространение. А потому Христа встречали с ликованием.

Интересно, что на родине праздника — в Иерусалиме — символом торжества является не верба, а пальма. Она же — ваия. Именно поэтому встречается такое название, как Неделя ваий. Именно пальмовыми ветвями жители Иерусалима и паломники устилали дорогу, по которой ехал Спаситель.

Как и в Лазареву субботу, в Вербное воскресенье разрешается освящать вербу. Это можно сделать самостоятельно, если возможности посетить храм нет. Достаточно сбрызнуть ветви святой водой.

Вербное воскресенье — последний из предпасхальных православных праздников, предполагающих послабления в еде. Разрешается приготовить горячие блюда на масле, добавить в рацион рыбу и немного вина.

Фото: Public domain/Wikimedia Джотто. Капелла Скровеньи, фреска

Начало Страстной седмицы — 29 апреля

Следом за Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица. Она всецело посвящена последним событиям жизни Сына Божьего на Земле. В этот период верующие держат особо строгий пост. 29–30 апреля им предписано сухоядение.

Мы рассказали о главных православных празднествах апреля. Как уже было сказано, на самом деле их намного больше. Каждый день христиане вспоминают кого-либо из святых. Например, на 30 апреля приходятся церковные праздники почитания преподобного Зосимы, мученика Симеона Ктезифонтского, мучениц Агапии, Ирины и Хионии, епископа Акакия Мелитинского. Мы же уделили внимание особо важным праздникам, вносящим изменения как в порядок службы, так и в быт мирян.

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