Стало известно о предсмертной просьбе члена семьи Рокфеллеров WSJ: член семьи Рокфеллеров завещал бороться с нефтяной компанией ExxonMobil

Покойный президент Фонда семьи Рокфеллеров Дэвид Кайзер завещал продолжать борьбу с одной из крупнейших нефтяных компаний в мире — ExxonMobil, передает The Wall Street Journal. Предсмертная просьба была адресована сестре Миранде. В то время она возглавляла собственную организацию по поддержке итальянских иммигрантов и разводилась с супругом, из-за чего не могла осуществить просьбу.

Однако Миранда все же взяла руководство над фондом, который сейчас направляет средства на судебные процессы и помогает более чем в 30 исках против нефтяной индустрии, где ответчиком стал ExxonMobil. Компанию обвиняют в том, что она вводит общественность в заблуждение по поводу своего влияния на климат.

Дэвид Кайзер — внук миллиардера Дэвида Рокфеллера и праправнук Джона Рокфеллера, учредившего в 1870 году Standard Oil. Компания возглавила в США индустрию нефтепереработки. Затем в ее структуре создали ExxonMobil, благодаря которой Рокфеллеры сделали состояние.

Ранее имя Дэвида Рокфеллера упомянули в материале Politico. Его и Ника Прицкера, Джорджа Сороса, Билла Гейтса обвинили в попытках добиться переизбрания американского президента Джо Байдена. Отмечается, что некоторые стоящие за пропалестинскими демонстрациями в США группы получают финансовую помощь от этих филантропов.