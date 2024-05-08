Лоза раскрыл детали «красивой жизни» Булата Окуджавы Лоза: Окуджава до конца своей красивой жизни оставалась очень востребованным

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Булат Окуджава

Советский и российский бард Булат Окуджава оставался востребованным до конца своей «красивой жизни», рассказал NEWS.ru певец и композитор Юрий Лоза. Собеседник отметил, что артист неизменно собирал полные залы на концертах.

Окуджава — большой молодец, был очень талантлив, написал много хороших песен и прожил очень красивую жизнь. Реализовал все, что хотел. У него получилось. Мы как-то работали с ним на одной программе, он практически до последних дней был в очень хорошей творческой форме. Он был востребован всю жизнь, собирал полные залы, — добавил Лоза.

9 мая 2024 года Булату Окуджаве исполнилось бы 100 лет.

Ранее Лоза заявил, что в фонограмме нет ничего плохого, в России принято использовать ее легко и непринужденно. По его словам, даже Мадонна на своих выступлениях давно исполняет некоторые песни под фонограмму. Музыкант отметил, что Иосиф Кобзон хотел ввести закон, запрещающий петь под фонограмму, однако никто не может заставить людей пропускать концерты исполнителей, даже если они поют не вживую. Кроме того, часто артисты используют фонограмму на съемках, когда этого требуют организаторы.

Лоза объяснил, что с возрастом исполнителям становится все сложнее выступать вживую из-за изношенности голосовых связок.