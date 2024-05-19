Индия в марте более чем вдвое нарастила закупки алмазов из России Индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Индия в марте 2024 года нарастила закупки алмазов из РФ более чем в два раза в годовом выражении, о чем свидетельствуют данные Министерства промышленности и торговли республики, которые приводит РИА Новости. Также Нью-Дели нарастил ввоз драгоценных камней из Канады.

В марте индийский импорт алмазов из России увеличился в 2,3 раза и составил 728 тысяч карат. Ввоз камней из Канады вырос до 354 тысяч карат в сравнении с 210 карат в прошлом году. На 15% выросли поставки в Индию из Гонконга.

Такой рост не компенсировал выпавшие поставки из Бельгии. Экспорт страны в Индию упал на 2 млн карат, до 2,1 млн, а из ОАЭ — на 900 тысяч карат, до 7,3 млн.

Сократился ввоз алмазов и из США, Израиля, Ботсваны и ЮАР. Согласно статистике, общий объем индийского импорта камней упал до 12,15 млн карат против 14,7 млн в прошлом году.

С 1 марта страны Запада начали постепенно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих государствах. После этого западные СМИ распространили письмо, которое отправили в Международный алмазный центр Антверпена бизнесмены, занятые в торговле этими камнями. Отправители заявили о длительных и дорогостоящих задержках, а также о негативном влиянии санкций на все операции.

США ранее решили пересмотреть детали запрета на поставки российских алмазов на рынки стран G7. Вашингтон начал проявлять равнодушие к идее введения механизма отслеживания драгоценных камней.