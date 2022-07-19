Зеленский сменил глав СБУ в пяти регионах Украины Зеленский сменил глав СБУ в Харьковской, Полтавской, Сумской, Закарпатской и Днепропетровской областях

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Украинский президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти регионах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства. Перестановки произошли в Харьковской, Полтавской, Сумской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Главой управления СБУ в подконтрольной Украине части Харьковской области назначен Александр Куць, в Полтавской области руководителем ведомства стал Иван Рудницкий, в Сумской — Эдуард Федоров, в Закарпатской — Евгений Борзилов, в Днепропетровской — Сергей Лысак.

Сообщается, что большинство из них ранее занимали аналогичные должности в других регионах Украины. К примеру, Лысак работал в Житомирской области, Рудницкий — в Закарпатской, а Борзилов — в Полтавской.

Накануне Зеленский заявил, что руководство Украины в настоящее время решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц, работающих в СБУ. Президент назвал перестановки кадровой ревизией службы, указав, что основанием для увольнений стали неудовлетворительные результаты работы.

Ранее стало известно, что Зеленский отстранил от работы генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент отметил, что такое решение связано с многочисленными фактами госизмены во вверенных данным персоналиям ведомствах. Позже украинский лидер назначил врио главы ведомства Василия Малюка.