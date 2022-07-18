Зеленский объявил о грядущих массовых увольнениях в СБУ Зеленский: в Службе безопасности Украины решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Руководство Украины в настоящее время решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц, работающих в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы, — сообщил Зеленский.

Ранее стало известно, что глава государства уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент отметил, что увольнения связаны с многочисленными фактами госизмены, происходящей в веренных данным персоналиям ведомствах.

В дальнейщем замглавы офиса президента Андрей Смирнов сообщил, что Венедиктова и Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей. Он подчеркнул, что Зеленский отстранил руководителей, чтобы они не влияли на ход следствия в отношении своих подчиненных. Решение об окончательном увольнении будет принято после служебной проверки.