Зеленский назначил врио главы СБУ Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка

Фото: vk.com/vzeofficial

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы СБУ Василия Малюка, который ранее был первым замруководителя ведомства, передает РИА Новости. 17 июля украинский лидер отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова.

Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы СБ Украины Василия Малюка, — говорится сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент отметил, что увольнения связаны с многочисленными фактами госизмены.

18 июля замглавы офиса президента Андрей Смирнов сообщил, что Венедиктова и Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей. Он подчеркнул, что Зеленский отстранил руководителей, чтобы они не влияли на ход следствия в отношении своих подчиненных. Решение об окончательном увольнении будет принято после служебной проверки.