https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Франции ввели масочный режим для детей старше 6 лет в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр республики Жан Кастекс во время пресс-конференции.

Он отметил, что это лишь одна из ограничительных мер, которые начнут действовать в стране с 30 октября. Кроме того, ограничения связаны с возвращением 2 ноября школьников с каникул.

Сейчас пандемия затронула все регионы, все возрастные группы. Принятые меры призваны остановить спираль эпидемии, — цитирует ТАСС французского премьер-министра.

Он также напомнил, что жителям Франции разрешат покидать дома для совершения прогулок, продолжительностью не более одного часа и в пределах одного километра.

Как писал NEWS.ru, жители Франции с разочарованием восприняли новость о новом локдауне, связанном с распространением коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый режим самоизоляции с 30 октября. Он подчеркнул, что в отличие от первой волны, сегодня все регионы в одинаковой степени находятся на пороге опасной ситуации. А также напомнил, что с начала пандемии во Франции от коронавирусной инфекции скончались 35 785 человек, а за последние сутки заразились более 36 тыс. человек.