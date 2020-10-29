Во Франции рассказали об отношении к очередному локдауну

https://static.news.ru/photo/e20f43d6-19e3-11eb-8d02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Во Франции с разочарованием восприняли указ президента Эммануэля Макрона о новом локдауне, который вводится в стране с 30 октября. Об этом рассказала жительница города Оранж в Провансе Екатерина Каньяк.

Начало карантина приходится на праздник — День Всех Святых, и школьные каникулы. В связи с этим планы на отпуск многим придётся поменять. Но не могу сказать, что введение карантина застало французов врасплох, — рассказала женщина.

По её словам, в последнее время меры всё больше ужесточались — во многих местах ввели комендантский час, запретили собираться больше шести человек, передаёт KP.RU.

Единственное, на что все надеются, — что можно будет встретить Рождество всей семьёй и наконец-то забыть о сложностях этого года, — заключила Каньяк.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый режим самоизоляции с 30 октября. Он подчеркнул, что в отличие от первой волны, сегодня все регионы в одинаковой степени находятся на пороге опасной ситуации. А также напомнил, что с начала пандемии во Франции от коронавирусной инфекции скончались 35 785 человек, а за последние сутки заразились более 36 тыс. человек.