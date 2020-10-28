Макрон анонсировал новый режим самоизоляции во Франции с 30 октября

Повторный режим самоизоляции на всей территории Франции будет введён с 30 октября. Об этом во время своего обращения к нации заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах. Число заражения людей в соотношении к общей численности населения увеличилось вдвое за одну неделю, — цитирует ТАСС французского лидера.

Он подчеркнул, что в отличие от первой волны сегодня все регионы в одинаковой степени находятся на пороге опасной ситуации.

Макрон также напомнил, что с начала пандемии во Франции от коронавирусной инфекции скончались 35 785 человек, а за последние сутки заразились более 36 тыс. человек.

Режим карантина продлится во Франции минимум до 1 декабря.

Как сообщал NEWS.ru, власти Германии намерены ввести «ограниченный карантин» из-за коронавируса. Его действие начнётся с понедельника, 2 ноября, и продлится до конца месяца.