В Германии введут «ограниченный карантин» из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/762a87ac-193e-11eb-9d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

В ФРГ будет введён «ограниченный карантин» из-за пандемии COVID-19. Его действие начнётся с понедельника, 2 ноября, и продлится до конца месяца. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Заявление она сделала на пресс-конференции в Берлине, которая состоялась по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии.

Нужно в ноябре, с 2 ноября, ещё раз напрячь силы общенационально. Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября, — цитирует Меркель РИА Новости.

Таким образом, все встречи вне дома в Германии с 2 ноября разрешены только между членами не более двух домохозяйств и не более чем в составе 10 человек. При этом «число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жёстко». Также в стране временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит с 2 ноября.

В значительной степени ограничиваем развлекательные мероприятия. Театры, оперы, концертные залы, аналогичные заведения, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны будут временно закрыты, — сказала Меркель.

Как отметила канцлер, в середине ноября власти страны проведут анализ эффекта от принятых мер с целью их корректировки.

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