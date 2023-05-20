В Польшу приплыл ракетный эсминец из Италии Министр нацобороны Польши сообщил о прибытии ракетного эсминца из Италии

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Итальянский ракетный эсминец приплыл к берегам Польши, сообщил в Twitter вице-премьер республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, корабль усилит противовоздушную и противоракетную оборону побережья Польши.

Присутствие итальянского корабля — результат моих переговоров с Гвидо Кросетто, министром обороны Италии. Итальянцы будут усиливать нашу ПВО минимум на полгода, — написал Блащак.

Ранее польский политолог и экс-дипломат Витольд Юраш заявлял, что Польша беззащитна в области противовоздушной обороны, так как система ПВО в стране находится в трагическом состоянии. Он напомнил, что реализация заключенного между Варшавой и Вашингтоном контракта на поставки РЗСО Patriot может затянуться на слишком долгий срок. Эксперт уточнил, что в случае начала военных действий на территории Польши ЗРК будут передислоцированы на аэродромы Германии.

Президент Анджей Дуда ранее заявил, что Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной. Польский лидер также выразил признательность Германии.