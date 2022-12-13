Экс-дипломат заявил о беззащитности Польши в плане ПВО Экс-дипломат Юраш сообщил о беззащитности Польши в области противовоздушной обороны

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Польша беззащитна в области противовоздушной обороны, так как система ПВО в стране находится в трагическом состоянии, рассказал польский политолог и экс-дипломат Витольд Юраш. Он напомнил, что реализация заключенного между Варшавой и Вашингтоном контракта на поставки РЗСО Patriot могут затянуться на слишком долгий срок. Эксперт уточнил, что в случае начала военных действий на территории Польши ЗРК будут передислоцированы на аэродромы Германии, передает EADaily.

Контракт, заключённый в 2018 году с США, распространяется только на две батареи, т. е. точно недостаточно для наших нужд. В мае 2022 года польские власти направили в США запрос ещё на шесть. Но дело в том, что даже если контракт будет подписан быстро, пройдёт много времени, прежде чем эти системы будут изготовлены и доставлены в Польшу, — пояснил Юраш.

Эксперт отметил, что польские ПВО являются “тенью” того. что без поставок Запада имеет в распоряжении ВСУ даже после девяти месяцев конфликта.

Президент Анджей Дуда ранее заявил, что Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной. Польский лидер также выразил признательность Германии.