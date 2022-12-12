Польша развернет немецкую ПВО на границе с Украиной в ближайшее время

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Как передает РИА Новости, польский лидер также выразил признательность Германии.

Для всех очевидным является необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Польши. <...> Мы говорили об этом с господином президентом. Я надеюсь, что в ближайшие дни соответствующие группы польских и немецких экспертов встретятся, определят место дислокации этих батарей системы Patriot, а далее, что эти батареи скоро появятся, чтобы физически создать защиту, — заявил он.

Дуда напомнил о падении ракеты на польскую территорию, из-за которой погибли два человека.

21 ноября руководители Минобороны Германии и Польши достигли договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot. Договоренности были достигнуты на фоне событий, произошедших на границе Польши и Украины.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше.