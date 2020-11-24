В Польше обнаружили восемь заразившихся коронавирусом норок

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На одной из ферм на севере Польши были обнаружены восемь норок, являющихся переносчиками коронавируса.

SARS-CoV-2 был обнаружен у восьми племенных норок с фермы в Поморском воеводстве. В настоящее время ведётся углубленный генетический анализ, чтобы выяснить происхождение вируса, — приводит ТАСС сообщение польской радиостанции ZET.

В сообщении не уточняется, отличается ли обнаруженный у зверьков штамм коронавируса особыми мутациями.

Ранее о том, что норки могут заразиться и стать переносчиками COVID-19, стало известно в Дании. Там заболевание было выявлено на 1139 норковых фермах страны. Больше остальных это коснулось хозяйств Северной Ютландии. Коронавирусом при этом заразились не только зверьки, но и 200 сотрудников на шести фермах, сообщал NEWS.ru.

Власти страны приняли решение об уничтожении всех норок на территории страны. Позже министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен подал в отставку, признав это решение ошибочным.

Также заразившиеся коронавирусом норки были найдены и в других странах: в Испании, Франции, Швеции, Нидерландах, Италии, США и Греции. Российские власти сообщали, что пока ни одного случая заражения норок в стране не наблюдалось.