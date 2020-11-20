Датский министр уйдёт с поста на фоне ситуации с «коронавирусными» норками

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Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен подал в отставку после резонанса, вызванного распоряжением властей об уничтожении всех норок на территории страны.

Я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку из правительства, — написал Енсен в Twitter.

Министр добавил, что он лишился необходимой для продолжения эффективной работы поддержки среди партий в парламенте.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен ранее сообщила, что в стране выявлена мутировавшая разновидность SARS-CoV-2, передающаяся от норок к человеку. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован.

Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.

Как передавал NEWS.ru, к 18 ноября в Дании выявили около 200 случаев заражения коронавирусом среди работников норковых ферм.