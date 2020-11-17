Сотни датчан заразились коронавирусом на норковых фермах

https://static.news.ru/photo/bb15a33a-28dc-11eb-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

На шести норковых фермах в Дании 200 сотрудников заразились коронавирусом, сообщили в управлении по вопросам безопасности пациентов государства.

На прошлой неделе мы обнаружили более 200 случаев заражения среди сотрудников шести норковых ферм в Дании, — передаёт ТАСС.

В ведомстве отметили, что инфекционный контроль старается разорвать цепочки распространения заболевания. При этом власти не сообщили, о каких именно фермах идёт речь.

О том, что COVID-19 мутировал и передаётся от норок человеку, ранее сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован. Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство Дании извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение об истреблении этих животных. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования, писал NEWS.ru.