В Германии рассказали о режиме работы «Северного потока» Газотранспортный оператор Gascade: «Северный поток» заработает на 40% от максимума

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

21 июля по «Северному потоку» возобновится поставка газа на 40% от максимума, сообщается на сайте немецкого газотранспортного оператора Gascade. Отмечается, что восстановление полной пропускной способности газопровода может занять несколько часов и продлиться до позднего утра четверга.

Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам по состоянию на 15:00 (16:00 мск. — NEWS.ru) 20 июля, транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности), — сказано в сообщении.

19 июля стало известно, что поставки газа из России в Германию по «Северному потоку» возобновятся после технических работ по графику — 21 июля. Сообщалось, что газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до начала техработ 11 июля.

Ранее в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». В компании пояснили, что не располагают документами, позволяющими вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для функционирования трубопровода.