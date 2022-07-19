Стало известно, когда возобновятся поставки газа по «Северному потоку» Reuters: поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся 21 июля

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Поставки газа из России в Германию по «Северному потоку» возобновятся после технических работ по графику — 21 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до начала техработ 11 июля.

Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания, — передает агентство.

Накануне стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.

В Еврокомиссии также выражали сомнение в том, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится по окончании планового техобслуживания.