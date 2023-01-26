В Эстонии состоятся внеочередные военные учения

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В Эстонии пройдут внеочередные военные учения с 26 по 29 января, сообщила пресс-служба кабинета министров. В маневрах примут участие подразделения военизированного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»). В правительстве отметили, что в ходе учений оценят работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов сил быстрого реагирования.

В соответствии с решением правительства для участия в учениях вызываются 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин «Кайтселиита» Западного округа территориальной обороны. Учения пройдут с 26 по 29 января, — говорится в сообщении.

Резервистам позволят покидать место службы с обязательством вернуться обратно в срок. Во время ожидания они смогут заниматься личными делами и работать.

Посол России в Таллине Владимир Липаев ранее заявил о возможных поставках Эстонии оружия для того, чтобы Петербург находился под прицелом Запада. По его словам, в Эстонию доставят самые современные виды обычного оружия. Дипломат отметил, что Западу интересно создать «антироссийский форпост» для оказания давления на Россию.

До этого МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию России в течение двух недель, но не позднее 7 февраля.