Эстонии могут поставить оружие, способное держать под прицелом Петербург Посол РФ Липаев: Запад поставит Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Эстония может получить оружие, держащее под прицелом Петербург, заявил посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live». По его словам, это могут быть самые современные виды обычных вооружений.

Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать? — сказал Липаев.

По словам дипломата, у Запада был интерес создать в Эстонии «антироссийский форпост» для оказания давления на Россию. Причем, как сказал Липаев, в этом случае речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию России в течение двух недель, но не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы Липаев покинул страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии Маргуса Лайдре из Москвы.