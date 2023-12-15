Украине дали надежду на вступление в ЕС: когда состоятся переговоры Евросоюз проведет переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение

Фото: Стрингер/РИА Новости

Европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, Евросоюз также согласился предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Когда состоятся переговоры по вступлению Украины в объединение и как на это решение отреагировала Венгрия — в материале NEWS.ru.

Когда состоятся переговоры ЕС по Украине

Дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз пока не определена, сообщил журналистам источник в ходе саммита ЕС. По его словам, это может произойти в марте, если к тому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров.

«Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее», — сказал европейский источник.

Как Орбан оценил решение о переговорах по Украине

Власти Венгрии считают, что члены Европейского союза приняли плохое решение по поводу начала переговоров с Украиной о вступлении в объединение, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, у Будапешта нет желания принимать в этом участие.

«Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», — подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер вышел из зала заседания, где проходил саммит ЕС, когда принималось решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, демарш политика не выглядел несогласованным.

«Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно», — отметил собеседник агентства.

Другой источник ТАСС считает, что Орбан «был осведомлен, какое решение будет приниматься».

По итогам первого дня саммита Евросоюза Шарль Мишель призвал всех участников мероприятия проникнуться «духом компромисса» и ставить интересы организации на первое место. Вероятно, он адресовал обращение Венгрии, открыто выступающей против принятия Украины в ЕС.

Начало переговоров о приеме в ЕС не обещает Украине их успешного завершения. Также не устанавливаются конкретные сроки для вступления.

Что сказали в США о переговорах ЕС по Украине

Администрация США отказывается комментировать решение стран ЕС начать переговоры о приеме Украины в сообщество, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, возможность говорить об этом имеет Брюссель, а не Вашингтон.

«ЕС может сам объяснить свое решение по поводу приглашения или не приглашения Украины, я предоставлю возможность говорить об этом им. Мы не станем это комментировать», — подчеркнул Кирби.

По его словам, в Вашингтоне сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Киев обладает всем необходимым, особенно наступившей зимой.

Что лидеры ЕС хотят поставлять Украине

Лидеры стран Евросоюза призвали совет увеличить финансирование Европейского фонда мира, говорится в заявлении саммита, проходящего в Брюсселе. Из этого фонда, в частности, предоставляется военная помощь Украине. Также представители стран ЕС подчеркнули острую необходимость ускорить поставки Киеву ракет, боеприпасов и новых систем ПВО.

«Евросовет предлагает Совету активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования. <...> Евросовет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы о предоставлении 1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что лидеры ЕС «приняли к сведению» предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов РФ, но не утвердили его. Кроме того, Евросоюз «приветствовал» принятие 12-го пакета санкций в отношении России, который в настоящее время находится на стадии согласования.

Также в заявлении саммита указано, что Евросоюз намерен к лету 2024 года принять дорожную карту по реформированию организации в преддверии ее расширения.

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