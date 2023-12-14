В Белом доме не стали комментировать решение ЕС о переговорах по Украине Кирби: в Белом доме не комментируют решение ЕС по переговорам о приеме Украины

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Администрация США отказывается комментировать решение стран ЕС начать переговоры о приеме Украины в сообщество, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает ТАСС. По словам координатора, возможность говорить об этом имеет Брюссель, а не Вашингтон.

ЕС может сам объяснить свое решение по поводу приглашения или не приглашения Украины, я предоставлю возможность говорить об этом им. Мы не станем это комментировать, — подчеркнул Кирби.

По его словам, в Вашингтоне сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Киев обладает всем необходимым, особенно наступившей зимой.

Еврокомиссия 8 ноября распространила доклад, рекомендовавший Евросовету начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. При этом решение европейского саммита не предусматривает конкретных сроков для приема данных восточноевропейских стран в ЕС.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также согласился предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Помимо того, по итогам первого дня саммита ЕС на официальном сайте Евросовета появился призыв Мишеля ко всем участникам мероприятия проникнуться «духом компромисса» и ставить интересы организации на первое место.