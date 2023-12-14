Путин: если Молдавия не хочет быть участником интеграции, так тому и быть

Если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то так тому и быть, заявил президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Кремля. По его словам, Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды.

Также Путин подчеркнул, что присутствие республики в СНГ для России больше не имеет ценности. Однако, обратил внимание он, Москва готова сотрудничать с Кишиневом и ни от кого не «отпихивается».