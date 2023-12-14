Путин: Украина заняла почетное место беднейшей страны Европы

Фото: kremlin

Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Молдавия определенное время сохраняла за собой статус беднейшей страны Европы, напомнил президент России Владимир Путин на прямой линии. По его словам, сейчас это почетное место закрепилось за Украиной. Трансляцию выступления главы государства ведет сайт Кремля.

Молдова была одной из беднейших стран Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место, — констатировал глава государства.

Прямая линия с главой государства началась в 14:00 по московскому времени 14 декабря. В 2023 году общение с гражданами и большая пресс-конференция с представителями СМИ проходят в совмещенном формате в Москве, в Гостином дворе.

Говоря про Молдавию, Путин напомнил, что страна получает от России энергоносители по достаточно низким ценам. По его словам, если она хочет последовать примеру Германии, вынужденной закупать у США газ, который дороже на 30%, то Россия не будет этому препятствовать.

В ходе прямой линии глава государства также прокомментировал связи России с Францией, отметив, что именно Париж прекратил взаимодействие с Москвой. По его словам, РФ готова и дальше сотрудничать. Если у Франции вновь появится интерес, то Москва не станет отворачиваться, как это когда-то сделал Париж.