Лидеры ЕС заявили об острой необходимости поставок ракет Украине

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза призвали Совет увеличить финансирование Европейского фонда мира, говорится в заявлении саммита, проходящего в Брюсселе, его приводит ТАСС. Из этого фонда, в частности, предоставляется военная помощь Украине. Также представители стран ЕС подчеркнули острую необходимость ускорить поставки Киеву ракет, боеприпасов и новых систем ПВО.

Евросовет предлагает Совету активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования. <...> Евросовет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы о предоставлении 1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО, — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что лидеры ЕС «приняли к сведению» предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов РФ, но не утвердили его. Кроме того, Евросоюз «приветствовал» принятие 12-го пакета санкций в отношении России, который в настоящее время находится на стадии согласования.

Также в заявлении саммита указано, что Евросоюз намерен к лету 2024 года принять дорожную карту по реформированию организации в преддверии ее расширения.

Ранее стало известно, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, объединение также согласилось предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. При этом источник сообщил журналистам, что дата начала переговоров о вступлении пока не определена. По его словам, это может произойти в марте, если к тому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров.