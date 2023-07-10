Украинцев предупредили об «опасности на сто лет» Премьер Камбоджи Хун Сен назвал применение кассетных снарядов на Украине опасностью на сто лет

Фото: Ly Lay/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

Применение кассетных снарядов на Украине станет «самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет», написал премьер-министр Камбоджи Хун Сен в Twitter. По его словам, это будет катастрофа, поэтому политик призвал украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена отказаться от идеи использования такого оружия.

Из жалости к украинскому народу я призываю президента США как поставщика и президента Украины как получателя не использовать осколочные бомбы, потому что настоящими жертвами будут украинцы, — написал Хун Сен.

Политик также напомнил о «болезненном опыте» своей страны. Он указал на то, что США усеяли подобными бомбами всю территорию Камбоджи. Во время войны во Вьетнаме в 1960-х и 1970-х годах Соединенные Штаты сбросили миллионы снарядов на страну, пытаясь поразить военные базы коммунистов.

После Вьетнамской войны прошло 30 лет, но Камбоджа остается одной из самых заминированных стран мира. За последние 40 лет около 20 тысяч жителей страны погибли, наступив на мины или неразорвавшиеся боеприпасы. Работы по разминированию продолжаются до сих пор.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ будут применять американские кассетные бомбы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины». По его словам, таким оружием не будут бить по российским территориям. При этом Резников заявил о якобы использовании аналогичного оружия со стороны РФ.

Однако в слова Резникова не поверила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, при нынешних киевских властях обеспечить строгий учет кассетных боеприпасов, а также отчет об их применении перед Западом нереально.