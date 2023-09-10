Россиянин погиб в ДТП с туристическим автобусом в Греции

Фото: twitter.com/irafinagr

Четыре человека, в числе которых гражданин России, погибли в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Греции, сообщает Skai Group со ссылкой на местную полицию. Авария произошла на 522-м километре автодороги Афины-Евзона в муниципалитете Пайония Килкис. В списках пострадавших также значатся 23 человека.

Все погибшие были пассажирами легкового автомобиля. По данным полиции, в результате аварии автобус с высоты двух метров рухнул в кювет и перевернулся.

Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы. <…> Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин, — говорится в сообщении.

Ранее в провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, 26 человек пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

До этого стало известно, что 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. Автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты.