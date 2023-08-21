В Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом

Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

По меньшей мере 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны, сообщает телеканал NTV. На месте ДТП работает полиция и медики, пострадавшие доставлены в больницы, двое из них в тяжелом состоянии.

В районе Соргун города Йозгат вышедший из-под контроля пассажирский автобус выехал на встречную полосу. Погибли 12 человек, 19 получили ранения, — говорится в сообщении телеканала.

Агентство отмечает, что автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты. Прокуратура начала расследование обстоятельств и причин аварии.

Ранее сообщалось, что четверо человек погибли в результате столкновения автомобилей Lada Granta и «Газель» в Уфе. Кроме этого, один человек получил тяжелые ранения, он был госпитализирован.

До этого школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате аварии пострадали 15 детей. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).