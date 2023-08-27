В Турции 26 пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП

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В провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, сообщает канал TGRT Haber. В результате аварии 26 человек пострадали, они доставлены в больницы.

Трое из раненых, доставленных в государственную больницу Эрменек, находятся в критическом состоянии, — говорится в сообщении.

ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги и перевернулся. РИА Новости уточняет, что, по предварительной информации, россиян среди пострадавших нет.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты. Прокуратура начала расследование обстоятельств и причин аварии.

До этого школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате аварии пострадали 15 детей. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).