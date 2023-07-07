Readovka: в Запорожье произошел взрыв

Фото: Xu Yanyan/Global Look Press

Telegram-канал Readovka сообщает, что в Запорожье произошел взрыв, после чего начался пожар. По информации канала, Вооруженные силы России могли поразить объект ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Readovka также опубликовала фото столба черного дыма над городом.

Ранее лидер общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия начала наступление с использованием новых резервов на значительном участке фронта в районе Орехова. По его словам, российские военные ответили на это интенсивным обстрелом, а самые активные бои происходят на Ореховском участке.

6 июля сообщалось, что во Львове на западе Украины прогремели взрывы. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО. Глава местной облгосадминистрации Максим Козицкий позже сообщил, что во Львовской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник в МО РФ сообщил об ударе по военной технике и казармам. Официально министерство также уведомило о ночном ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.