Пятый самолёт с военной помощью США прибыл на Украину

В Киев прибыл пятый самолёт с военной помощью от США. Борт доставил 84 тонны груза. В ближайшие дни ожидается прибытие ещё одного самолёта. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США! — написал министр в своём Twitter.

Четвертая партия военной помощи была доставлена на Украину 28 января.

Ранее сообщалось, что США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Четыре борта уже совершили посадку в Киеве. Также известно, что решение о военной поддержке Киева намерены принять несколько европейских государств.