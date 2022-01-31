18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Пятый самолёт с военной помощью США прибыл на Украину

Глава минобороны Украины Резкниокв: пятый самолёт с военной помощь США прибыл в Киев
00:47, 01 февраля 2022
Пятый самолёт с военной помощью США прибыл на Украину Фото: obozrevatel.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Киев прибыл пятый самолёт с военной помощью от США. Борт доставил 84 тонны груза. В ближайшие дни ожидается прибытие ещё одного самолёта. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США! — написал министр в своём Twitter.

Четвертая партия военной помощи была доставлена на Украину 28 января.

Ранее сообщалось, что США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Четыре борта уже совершили посадку в Киеве. Также известно, что решение о военной поддержке Киева намерены принять несколько европейских государств.

Варшава заявила о намерении оказать украинской стороне безвозмездную военно-техническую поддержку. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военную помощь от Варшавы Киев ещё не получал.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео