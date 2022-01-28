РБК-Украина: в Киеве ждут 45 авиарейсов из США с военной помощью

США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Четыре борта уже совершили посадку в Киеве, сообщило в пятницу, 28 января, агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в украинском Минобороны. Собеседник также рассказал, что решение о военной поддержке Киева могут принять несколько европейских государств.

Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму $200 млн с ориентировочным объёмом до 45 самолёто-рейсов, — рассказал источник.

В ведомстве отметили, что правительства прибалтийских государств и Польша решили предоставить Украине материально-техническую помощь в течение этого года. По данным источника, возможность направить военную технику также рассматривают власти Албании, Нидерландов, ФРГ и Чехии.

На данный момент специалисты Минобороны и Вооружённых сил Украины выявляют потребности и изучают предложения государств-партнёров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером США Джо Байденом, во время которого поблагодарил Соединённые Штаты за их позицию по сохранению независимости и территориальной целостности Украины. В ходе беседы речь шла и о поставках в страну летального оружия.