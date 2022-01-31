Польша пообещала Украине безвозмездную военно-техническую помощь

Варшава намерена оказать украинской стороне безвозмездную военно-техническую поддержку, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Министерство обороны Украины. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военную помощь от Варшавы Киев ещё не получал.

Украинское военное ведомство информировало Rzeczpospolita о том, что Киев получил от польского Министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи, — говорится в сообщении.

В ближайшее время должны пройти телефонные переговоры министров обороны двух стран. Как отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников, Варшава оказывает Киеву сильную поддержку, но военной помощи до сих пор не было. До этого речь шла о гуманитарной поддержке. По словам Резникова, он даже не знаком с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что в стране ожидают до миллиона беженцев с Украины в случае «агрессии» России. Подготовка к приёму людей из соседней республики уже началась.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вскоре перебросит ограниченный военный контингент в Восточную Европу и страны НАТО. Точные сроки не называются, известно лишь, что «в ближайшее время».