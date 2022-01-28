Байден заявил о готовности в ближайшие дни перебросить войска в Европу

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вскоре перебросит ограниченный военный контингент в Восточную Европу и страны НАТО. Точные сроки не называются, известно лишь, что «в ближайшее время», сообщает Reuters.

Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО, — подчеркнуло агентство.

Ещё 25 января у Байдена не было «ни интереса, ни желания» отправлять американские войска на Украину. Об этом говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако уже 28 января Джо Байден распорядился повысить готовность военных на случай, если придётся помочь союзникам в Европе, рассказал глава комитета начштабов ВС США Марк Милли.

Ранее стало известно, что высшее военное руководство Великобритании разработало несколько вариантов «сдерживания» России в Европе. Выбрать оптимальные из них с точки зрения Лондона 29-30 января должен премьер страны Борис Джонсон. Предложения военных и спецслужб потребовались в связи с ситуацией вокруг Украины.