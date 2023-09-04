Правительство Германии продало трубы для «Северного потока — 2»

Правительство Германии приняло решение продать трубы, предназначавшиеся для «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Министерства экономики ФРГ. Они были куплены у неназванной компании, участвовавшей в строительстве газопровода на участке близ острова Рюген. Покупатель труб не раскрывается.

Трубы проданы, — заявила представитель Минэкономики Германии на брифинге для журналистов.

Отмечается, что власти Германии приобрели трубы у компании Nord Stream 2 AG, объявившей о банкротстве после отмены проекта. Стоимость трех тысяч труб составила около €70 млн. Сделка была одобрена правительством США при условии, что деньги не будут переданы российской стороне.

Немецкие следователи ранее пришли к выводу, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Украина. Однако депутат Госдумы Алексей Чепа усомнился в версии специалистов. По его словам, Киев может быть причастным к совершению этих терактов, но не мог самостоятельно взорвать газопроводы. Это обусловлено тем, что у него отсутствуют возможности для осуществления таких операций на объектах, охраняемых военными кораблями США и Норвегии. Парламент считает, что взрыв был совершен основным выгодополучателем в лице США.